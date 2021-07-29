شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات التربية الاجتماعية بالأحساء يحتفلن بأداء الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت فتيات دار التربية الاجتماعية بالأحساء بأدائهن مناسك الحج بكل يُسر وسهولة والعودة سالمات غانمات مستبشرات بالخير، واستُقبلن بكل حب ومودة وتوزيع بوكيهات الورد والشيكولاتة، وتناول وجبة العشاء.

وألقت مدير الدار نورة القحطاني كلمة بهذه المناسبة، مرحِّبة بهن ومستهلةً بآيات من الذكر الحكيم بفضل الحج، ثم بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك وعلى تمام الحج، داعيةً لهن بقبول حجّهن ودعائهن وصالح أعمالهن، ومشيدةً بجهود حكومتنا الرشيده ممثلة في وزارة الحج في تسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام، مع اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وأشادت بالتقدم التقني في تسهيل الحج وتنظيم الحشود والوفود لضمان سلامتة الحجاج.