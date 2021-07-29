شكرا لقرائتكم خبر عن 130 فلبينيا يشاركون في تنظيف كورنيش الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 130 شخصًا من الجالية الفلبينية في تنظيف كورنيش الدمام، استمرارًا لأعمال النظافة التابعة لبرنامج «إماطة» والتوعية، تحت شعار «إجازة نظيفة».

وبذل المتطوعون الفلبينيون جهدًا كبيرًا على مدى عدة ساعات، جمعوا خلالها 100 كيس من النفايات.

ويُطلق برنامج «إماطة» يوم السبت القادم 31 يوليو حملة «شيل كيستك ونظف ديرتك» في شهرها السابع، ودعا المواطنين والمقيمين في أي مكان عام بالمنطقة الشرقية إلى المشاركة في الحملة وتصوير جهودهم تحت شعار «الشرقية نظيفة».