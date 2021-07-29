شكرا لقرائتكم خبر عن 15 برنامجا جديدا للدراسات العليا بجامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب القبول على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا، وذلك عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة 25 / 11 / 1442 - 3 / 1 / 1443هـ.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أنه تم اعتماد 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا يشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية في سبع كليات، مؤكدة أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

ودعت العمادة المتقدمين إلى الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول بموقع الجامعة الإلكتروني.