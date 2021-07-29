شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء طبي لمواطنين مصابين بكورونا من إندونيسيا إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة -يحفظها الله- تم نقل مواطنين اثنين تدهورت حالتهما الصحية في إندونيسيا‬ جراء إصابتهما بفيروس كورونا ، إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي السعودي .وضع مستقروبيّنت السفارة لـ ”الخليج 365” أنها تتابع أحوال بقية المصابين مؤكدة أنهم في وضع صحي مستقر، إلا أنهم ما زالوا في العناية المركزة، وكانت قد أعلنت عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا «المتحور» بين المواطنين السعوديين إلى 6، بينهم اثنان حالتهما خطرة، وتم نقلهما أمس، وذلك بعد تسجيل 12 حالة في الأيام الماضية، فيما خرج 6 مواطنين من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وبقية الحالات المصابة موزعة بالمستشفيات الإندونيسية منهم 4 في وضع صحي مستقر.سلالة متحورة‏وأشارت السفارة إلى عدم تسجيلها أعدادًا إضافية من المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، بعد تسجيل 200 مواطن، سافر منهم 80 قبل يومين عبر رحلة الخطوط السعودية التي هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك بعد قرار تعليق السفر إلى إندونيسيا؛ بسبب انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الرحلة القادمة في مطلع أغسطس، وستقل ما يقرب من 110 مواطنين عبر طائرة الخطوط السعودية، وبيّنت أن هناك مواطنين يرغبون في البقاء إلى جانب أسرهم.سرعة العودةودعت السفارة المواطنين المتواجدين بجمهورية إندونيسيا إلى سرعة العودة إلى المملكة؛ إنفاذا لتوجيهات وزارة الداخلية السعودية ولحماية أنفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته.