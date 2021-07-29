شكرا لقرائتكم خبر عن 260 ألف غرفة فندقية بمواصفات عالمية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري، أن هناك أكثر من 260 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم العمرة، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية مخصصة لإسكان زوار المسجد النبوي.

وأضاف العميري، إن جميع الفنادق والأبراج ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكل المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري. مبينا أن من ضوابط خدمات سكن المعتمرين تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة وإنهاء إجراءات السكن.

وأشار إلى تخصيص 10 % من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم، بالإضافة إلى أنه لا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة. ولفت إلى تخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار وتوفير كل المستلزمات خلال فترة العزل.

وأكد التزام الفنادق بخروج الزوار والمعتمرين من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق البروتوكولات، التي تعتمدها الجهات المختصة في المطاعم والبوفيهات الموجودة داخل مقار السكن.