شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف متر لمتنزه الصفا بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت أمانة منطقة نجران من 60% من أعمال مشروع متنزه الصفا غرب مدينة نجران.

ويأتي المتنزه ضمن مشروعات أمانة منطقة نجران التطورية لتحسين جودة الحياة في المدينة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويقع المشروع غرب مدينة نجران ويحوي مسطحات خضراء تقدر بنحو 46 ألف متر مسطح وساحة لإقامة الفعاليات والاحتفالات، وألعاب أطفال وملاعب كرة قدم وممرات، وشلال مياه أعلى جبل رعوم يبلغ ارتفاعه نحو 56 مترا، ودورات مياه، ومجرى لتصريف مياه السيول بطول 800 متر، و500 موقف للسيارات.