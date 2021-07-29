شكرا لقرائتكم خبر عن إلزامية تأمين شامل «30 يوما» لمعتمري الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة بتأمين شامل لمدة 30 يوما من تاريخ دخول المملكة كأحد المتطلبات الرئيسية لإصدار التأشيرة، لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية في جميع مستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

حجر صحيويشمل التأمين على الحوادث والكوارث، التي قد تواجه المعتمر -لا قدر الله- مع تغطية حالات تأخر أو إلغاء رحلات الطيران، وبدل الإقامة والإعاشة، ونقل الجثمان في حالة الوفاة إلى الوطن الأصلي سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف علاج «كوفيد- 19» والحجر الصحي في حالة الإصابة -لا قدر الله-. وأوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين لا تتعارض ولا تستبدل مع اللوائح والأنظمة المتبعة لدى الهيئات ذات العلاقة والشركات الناقلة.

مصاريف السفرورصدت ”الخليج 365” أسعار التأمين الطبي للمعتمرين القادمين من الخارج، التي تقترب من 235 ريالا للمعتمر وبحد أقصى لمنافع صحية تصل قيمتها 100.000 ريال سعودي للشخص الواحد، ويشمل ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتم إعطاؤها حسب وصفات الطبيب وغرفة مشتركة بحد أقصى 600 ريال سعودي في اليوم، وتحمل مصاريف حالات الحمل والولادة الطارئة «بحد أقصى 5.000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة»، ومصاريف السفر لأحد أقرباء المريض من الدرجة الأولى بحد أقصى 5.000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة، وحالات علاج الأسنان الطارئة بحد أقصى 500 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة، مع علاج المواليد «الخدج» بما لا يتجاوز الحد الأقصى لوثيقة الأم، والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وحالات غسيل الكلى في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مصاريف إعادة المتوفي إلى موطنه الأصلي «بما لا يتجاوز 10.000 ريال سعودي كحد أقصى».نقل الجثمانويتضمن التأمين حالات التأخير، التي تزيد على 4 ساعات بتعويض 50 ريالا في الساعة بحد أقصى لا يتجاوز 500 ريال سعودي لكل تذكرة، وفي حالة إلغاء الرحلة فسيتم تعويض المسافر بما لا يتجاوز عن 5.000 ريال سعودي للشخص الواحد، كما يتحمل التأمين تغطية تعرض المعتمر لفيروس كورونا -لا قدر الله-، ومن ذلك المساعدة في العودة إلى الوطن في حال استدعت الحالة الصحية للمؤمن له في ذلك تكاليف العلاج والمستشفى في المملكة المتعلقة بعلاج فيروس كورونا المستجد «ما لا يتجاوز 650.000 ريال سعودي»، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الإقامة بالحجر الصحي عن كل يوم 450 ريالا لمدة أقصاها 14 يوما، مع المساعدة في حالة وفاة المؤمن له نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد تشمل نقل الجثمان إلى بلد الإقامة وتكاليف الجنازة «حتى 6.500 ريال سعودي لكل فرد»، مع خضوع تلك المنافع للاستثناءات توضح للمعتمر في وثيقة التأمين الخاصة به.