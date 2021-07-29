شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل المقررات لمكاتب تعليم تبوك.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، الأحد القادم، في أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في المحافظات التابعة للمنطقة، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضحت الإدارة أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنيا لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مع الحرص على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمال وصولها.