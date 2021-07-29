موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. إطلاق Galaxy Z Fold 3 وآيفون 14

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية رسميا، موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فولد 3".

تعتزم أنستقرام طرح خاصية لجعل حسابات المستخدمين الأطفال والمراهقين "خاصة" تلقائياً، بحيث يتم عزلهم عن البالغين الغرباء.

أعلنت شركة دوجي Doogee عن إطلاق هاتفها الذكي N40 Pro الجديد، الذي يمتاز بتصميم نحيف وأبعاد مدمجة ويوفر وظيفة الشحن العكسي.

تعمل شركة أبل على تدعيم قوة وصلابة هواتفها، مع توفير خفة الوزن لها، بطرحها هواتف آيفون المستقبلية بخامة جديدة تصنع منها.

عرفت تقنية الشاحن اللاسلكي الممغنط بهواتف أبل، ولم يسبق لهاتف عامل بنظام أندرويد أن طبق هذه التقنية حتى أعلنت عنها "ريلمي" الصينية.

تختبر شركة تويتر حاليا خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين بأن حساباتهم قيد الحظر أو قيد الغلق وأنها على وضعية التصفح فقط.

