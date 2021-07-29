موجز ”الخليج 365” للسياحة.. رسالة "إياتا" و"المغامرات" في خطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعرب "إياتا"، عن شعوره بخيبة الأمل لاستمرار توقف حركة النقل الجوي بين أمريكا وأوروبا رغم ارتفاع معدلات التطعيم ضد كورونا في الجانبين.

أعلنت بريطانيا، السماح بدخول جميع القادمين من أمريكا، والاتحاد الأوروبي، باستثناء فرنسا، من الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يواجه العالم نقصا في بحارة السفن التجارية خلال 5 سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم، وفقا لما أكدته دراسة دولية، الأربعاء.

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، نحو 66 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

