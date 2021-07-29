محمد بن راشد يهنئ شابا مصريا.. "ستبقى دبي منصة للطامحين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شابا مصريا.

وذلك بعد أن تجاوزت قيمة شركته، التي أسسها من دبي، أكثر من 1.5 مليار دولار.

دبي منصة للشباب العربي الطامح للعالمية

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع "تويتر" الأربعاء: " مصطفى قنديل، شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليارا ونصف مليار دولار تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك، شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول".

واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدته بتهنئة الشاب المصري قائلا: "مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

اندماج "سويفل"



وقالت شركة "سويفل" المصرية، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا نهائيا للإندماج مع شركة "كوينز جامبيت" الأمريكية.

وأضافت "سويفل" في بيان أن الشركة الناتجة عن الاندماج ستسمى "سويفل هولدينجز كورب"، ومن المنتظر إدراجها في بورصة ناسداك.





وقالت إن الصفقة ستوفر عائدات إجمالية تصل إلى 445 مليون دولار للشركة المدمجة.

طموح وتوسعات



وتأسست "سويفل" في أبريل/نيسان 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

وتسعى "سويفل"، لزيادة إيراداتها إلى مليار دولار والتوسع في 25 دولة بحلول 2025.

وقبل الإعلان عن الصفقة، كان مصطفى قنديل مؤسس الشركة وشريكاه، الشابان المصريان محمود نوح وأحمد صباح، يملكوا أكثر من 30% من "سويفل"، في حين تعود النسبة الباقية لنحو 17 صندوق استثمار منها "أوتوتك" في الولايات المتحدة، و"في.سي فوستوك فنتشرز" بالسويد، والصندوق السيادي العماني، و"بيكو كابيتال" في دبي، و"ام.اس.ايه" في الصين.

وقال قنديل:" كوينز جامبيت تُعتبر شريكا مثاليا يشاركنا قيمنا الأساسية ويلتزم بالمساعدة في تسريع خطط النمو الطويلة الأجل لشركة سويفل".

الإقامة الذهبية

ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي الإماراتي، الدكتور عبد الرحمن الطريفي: بدأت الإمارات منذ العام 2019 في إعطاء امتيازات وتسهيلات للاستثمار المتزايد لديها، ومن ناحية أخرى أعطت تسهيلات بحق الإقامة الذهبية للكثير من الشهادات الجامعية والكفاءات العلمية، من أجل الحرية في التجارة وفي كل شىء، وهذا أعطى مردود كبير جدا على الدولة.

وأضاف الطريفي في حديثه لموقع "سبوتنيك" الروسي:" في رأيي أن الإمارات من أول الدول في العالم، وفي منطقة الخليج التي أعطت امتيازات وتسهيلات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين".

تابع:" وكذلك أعطت الإمارات، إمكانية الحصول على الجنسية، وكان لديها أيضا باع كبير جدا فيما يتعلق بإعطاء الأهمية الكبرى لعملية البرمجة، نظرا لتحول الإمارات إلى الرقمنة، والتي تعتمد على البرمجة في كل مناحي الحياة".

وأوضح المحلل الاقتصادي الإماراتي: " منح الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج، من الكفاءات والشركات من كل دول العالم، سوف يساهم بشكل كبير في عمليات التحول الرقمي خلال السنوات الثلاث القادمة".

وتابع:" وهذا الأمر سوف يكون له مردود كبير جدا على هذا الاستثمار القوي الممنهج من قبل الدولة، كما تتيح التسهيلات أيضا عمليات التملك في معظم المجالات".