الوكالة التطويرية للشؤون النسائية تعلن جاهزيتها لموسم العمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية تمام جاهزية المصليات النسائية والأروقة ومصلى الركعتين، بالإضافة إلى المسعى والمرافق الخارجية النسائية، وحرصت على تزويدها بكافة التدابير الوقائية المكثفة لاستقبال المعتمرات والزائرات.

الجاهزية والمهنية والحرفية:

وأبانت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة وجميع الوكالات المساعدة ومنسوباتهن يتمتّعن بقدرٍ كافٍ من الجاهزية والمهنية والحرفية والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، كما أنهن فخورات بما قدّمْنه من خدمات جليلة في موسم الحج المنصرم، سائلات المولى القبول والتيسير للمعتمرات في أداء شعائرهن التعبدية.

واختتمت العبود مشيدة بدعم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس- حفظه الله- في كل التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة التي يوليها للرقي بخدمة قاصدات البيت الحرام.

شارك الخبر