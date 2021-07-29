السعودية | للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح

شكرا لقرائتكم للمتعافين من كورونا.. خبر سار من الصحة السعودية عن اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة الصحة السعودية الأربعاء إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.

وأكدت الوزارة أن الحصول على جرعتين من اللقاح يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أبانت أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهود الوزارة لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتة إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

إلى ذلك أهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال "تطبيق صحتي"، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت السبت وصول العدد الإجمالي من الجرعات المعطاة من لقاح كورونا إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة.