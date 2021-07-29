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محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.
وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.
النصر
في تجربته الثانية في معسكر بلغاريا .. النصر يواجه أبويل القبرصيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.
وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:10 AM
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:42 AM
يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.
وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.
، في تجربته الثانية في معسكر بلغاريا .. النصر يواجه أبويل القبرصي ،
المصدر : الخليج 365
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