محمد بن مسعود - الدمام - أُصيب بجروح خطيرة نُقل إثرها للمستشفى قبل أن يُعلَن استشهاده استُشهد أمس الأربعاء طفلٌ فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل. وتفصيلاً، أفادت مصادر طبية ومحلية في الخليل باستشهاد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. وكان الطفل العلامي قد أُصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها، ويقودها والده، في منطقة "أبو طوق" على مدخل البلدة؛ نُقل إثرها للمستشفى الأهلي في الخليل، حيث أُعلِنَ استشهاده.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 01:04 AM أُصيب بجروح خطيرة نُقل إثرها للمستشفى قبل أن يُعلَن استشهاده استشهاد طفل فلسطيني بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في الخليل استشهاد طفل فلسطيني بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في الخليل استُشهد أمس الأربعاء طفلٌ فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل. وتفصيلاً، أفادت مصادر طبية ومحلية في الخليل باستشهاد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. وكان الطفل العلامي قد أُصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها، ويقودها والده، في منطقة "أبو طوق" على مدخل البلدة؛ نُقل إثرها للمستشفى الأهلي في الخليل، حيث أُعلِنَ استشهاده. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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