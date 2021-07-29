شكرا لمتابعة خبر عن نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

زف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، بشرى سارة، بشأن احتمالية الإفراج عن والده.

وقال تركي حميدان التركي:"بعد 15 عام من السجن يتجدد الأمل بالفرج في جلسة الإفراج المشروط القادمة لوالدي، والمقرر ان تعقد يوم الثلاثاء 3 اغسطس، دعواتكم".

وكانت الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.