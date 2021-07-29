بعد 15 عامًا.. نجل حميدان التركي يكشف عن أمل للإفراج عن والده

الرياض - محمد عبدالله - تعقد لجنة الإفراج المشروط «البرول» في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة لنظر الإفراج المشروط في قضية المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي.

وقال تركي حميدان التركي، ابن المسجون في الولايات المتحدة حميدان التركي، عبر تويتر، إن الأمل يتجدد بالفرج في جلسة الإفراج المشروط القادمة لوالدي حميدان التركي والمقرر أن تعقد يوم الثلاثاء ٣ اغسطس؛ حيث يتجدد الأمل بالفرج بعد 15 عامًا من السجن.

ونشر حميدان التركي، مقطعًا صوتيًا لوالده، طالب فيه بالدعاء له بأن ييسر له الجلسة ويأذن بالفرج من عنده.

يذكر أنَّ حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنّه رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن.