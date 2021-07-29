القيادة تهنئ «كاستيلو» بذكرى مرور 200 عام على استقلال البيرو

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال خادم الحرمين: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلادكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس بيدرو كاستيلو، بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال ولي العهد: «يسرني بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار».