«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار الخميس، على منطقتي جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، ومرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران. كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، ومائج على الجزء الأوسط.

ما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا بالدرجة المئوية: