أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 74.74 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس الأربعاء، إثر تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

عقود خام برنت:

فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 26 سنتًا، أو 0.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس:

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا، أو واحدًا في المائة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.

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