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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا، أو واحدًا في المائة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.
أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 74.74 دولار للبرميل
إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس الأربعاء، إثر تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
عقود خام برنت:
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 26 سنتًا، أو 0.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس:
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا، أو واحدًا في المائة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.
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