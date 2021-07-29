أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران.

رياح نشطة مثيرة للأتربة:

وتشمل الحالة مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض، تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

حالة الخليج العربي:

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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