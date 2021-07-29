الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

تركي الفيصل: لا يزال هناك وجود لمنظمة القاعدة في أفغانستان

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: إن أكثر دولة لها مصلحة من استقرار أفغانستان هي باكستان؛ للتقارب بين الشعبين.

وحذر تركي الفيصل، من أطماع إيران في أفغانستان، وقال: “طموحات إيران في أفغانستان لا أستغربها”.

أعمال عدائية:

وأضاف أن عدم استجابة أفغانستان لطلب المملكة بتسليم أسامة بن لادن لأعماله العدائية ضد المملكة، نتج عنه أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريكي لـ أفغانستان.

القاعدة وأفغانستان:

وتابع الأمير تركي الفيصل: لا يزال هناك وجود لمنظمة القاعدة في أفغانستان تحت حماية “طالبان”، مضيفًا أن فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد طالبان.

وشدد الأمير تركي الفيصل، خلال الحلقة، على أن فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله- براءٌ من فكر “طالبان”.

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