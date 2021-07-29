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شكرا لقرائتكم مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة
للوقوف ميدانيًّا على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين
متابعات الخليج 365 - واس
تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة في مركز الخدمات بالشميسي والطائف، وصالات جوازات مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين.
أفضل الممارسات التقنية الحديثة والمطورة
وأكد معالي الفريق اليحيى، ما تحظى به إدارات الوافدين من دعم وتميّز رقمي، من خلال استخدام أفضل الممارسات التقنية الحديثة والمطورة، وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة»، لتسهيل وتسريع وتيرة العمل، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في التنفيذ، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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