اخبار السعوديه

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة

للوقوف ميدانيًّا على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة في مركز الخدمات بالشميسي والطائف، وصالات جوازات مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين.

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة - متابعات الخليج 365

أفضل الممارسات التقنية الحديثة والمطورة

وأكد معالي الفريق اليحيى، ما تحظى به إدارات الوافدين من دعم وتميّز رقمي، من خلال استخدام أفضل الممارسات التقنية الحديثة والمطورة، وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة»، لتسهيل وتسريع وتيرة العمل، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في التنفيذ، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا