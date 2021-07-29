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"الأرصاد" ينبّه مكة والمدينة: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثالثة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والمويه وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر على بحرة وجدة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 12:32 AM

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثالثة صباحًا

"الأرصاد" ينبّه مكة والمدينة: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والمويه وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر على بحرة وجدة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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