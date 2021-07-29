محمد بن مسعود - الدمام - أكد باتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك" أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية . وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك". 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 12:24 AM أكد باتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك" "التحالف": اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية "التحالف": اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية . وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك". الكلمات المفتاحية ، "التحالف": اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية ،

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