، في تجربته الثانية في معسكر بلغاريا .. النصر يواجه أبويل القبرصي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.

وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.



وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.

