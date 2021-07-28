شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | بعد تداول رسالة عدم السفر لمصر.. «نقلي» يحذر من شائعات «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر أسامة نقلى، من الشائعات عبر رسائل «واتساب».

وقال عبر "تويتر": ‏"مع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالانفونجراف .. الا انني لازلت استغرب من وجود من لايزال يرتكن الى اشاعات الواتس دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية".

تحذير السفير نقلي، جاء عقب تداول رسالة عبر "واتساب"، تحذر من السفر لمصر، وتم تناقلها بنص واحد: "يا اخوان.. الحذر ثم الحذر من السفر إلى مصر هذي الايام ... حيث ان كورونا منتشر بتحوراته وبكثره ... الله يكفي أهل مصر ويكفينا وياكم شر هذا الوباء".