شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشّن مشروعات مياه وإصحاح بيئي بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بمشروعات محطات تحلية المياه وشبكات المياه بمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة. وتستهدف المشروعات ما يقارب 2,900 أسرة.

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في قطاع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي يمولها المركز بمحافظة حجة، مؤكدا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة، مشيرا إلى إسهام هذه المشروعات في مراحلها الأولى في التقليل من نسب الوفيات بين النساء والأطفال وكبار السن.

من جانبه أشار مدير مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي عبدالله عبدالكريم إلى آلية العمل في المحطات، حيث أفاد أن إجمالي إنتاج المياه المحلاة للمحطتين سنويا حوالي 27 مليون لتر سنويا، موضحا أن المحطات ستعمل بشكل يومي لتغطية قرى المجتمع المضيف، وتجمعات النازحين في مديرتي حيران وحرض.

وأضاف أن بئر الغرزة عبارة عن بئر ارتوازي بعمق 85 مترا وقدرة رفع ديناميكي 24 ألف لتر في الساعة، وكذلك حفر وتمديد شبكة تربط البئر بالقرى المستهدفة بإجمالي طول 3.700 متر، تنتهي بأربع نقاط تجميع مياه، سعة كل منها 10 آلاف لتر، ويستهدف مشروع الغرزة جميع قرى الغرزة ومبجر بما لا يقل عن 400 أسرة.

كذلك تأهيل شبكة بني الزين الشمالية والتي يصل طولها إلى 11 كيلو متر، وكذلك شبكة الذراع بطول 3 كيلو مترات لتصل إلى ثلاثة قرى في عزلة الذراع، وتخدم ما لا يقل عن 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.