الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي من كورونا مباشرة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

منع انتشار العدوى:

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلًا لجهودها لمنع العدوى، وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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