شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29
وأكد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
إجراءات عملياتية لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
استهداف المدنيين:
وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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