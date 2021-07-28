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اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

إجراءات عملياتية لحماية المدنيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

‎اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

استهداف المدنيين:

وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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