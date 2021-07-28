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الإمارات: استهداف الحوثي للمملكة تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

الإمارات: استهداف الحوثي للمملكة تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

أدانت الهجمات الإرهابية للحوثي تجاه

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي:

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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