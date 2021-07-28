تأجيل إغلاق طريق الملك عبدالعزير بجدة لأسباب فنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تأجيل أعمال تركيب جسر المشاة بطريق الملك عبدالعزير بجوار برج الشاشة؛ وذلك لأسباب فنية، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.

الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا:

وكانت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة قد أعلنت أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة.

وأضافت أن الإغلاق سيكون ابتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة.

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