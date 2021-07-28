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كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق الاحترازات لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح

تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.

وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.

كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 11:37 PM

تطبيق الاحترازات لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح

كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.

وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.

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المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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