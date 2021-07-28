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تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.
وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 11:37 PM
تطبيق الاحترازات لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيحكلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف
تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.
وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.
، كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف ،
المصدر : الخليج 365
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