، 10 أطعمة فائقة الجودة لها مفعول السِّحر في الحفاظ على صحة الرئتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّمها استشاري في طب الشيخوخة.. بينها الطماطم والمشمش والثوم

هل تعلم أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة رئتيك؟ نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريرًا حول مجموعة من النصائح، توضح الأطعمة التي يجب أن تأكلها للحفاظ على صحة رئتيك.

وتعتبر الرئتان مصانع أكسجين دقيقة حساسة للغاية للعوامل الخارجية. فعلى عكس الأعضاء الداخلية الأخرى، تعد الرئتان أحد الأعضاء القليلة التي تتفاعل مع البيئة؛ ونتيجة لذلك تتعرض للعديد من أسباب الأمراض والملوثات وأسباب الحساسية كل يوم.

لكن الرئتين أعضاء متعاونة للغاية؛ إذ تكفي تعديلات صغيرة في النظام الغذائي للحفاظ على لياقتهما.

وهذه قائمة بـ 10 أطعمة فائقة الجودة، لها مفعول السحر لصحة الرئة، بحسب ما أفاد به الدكتور نيكيليش أناند، وهو طبيب استشاري في طب الشيخوخة، لموقع only my health.

1.الطماطم

الطماطم الحمراء الغنية بالعصير تحتوي أيضًا على الليكوبين؛ ما يمنحها خصائص مضادة للأكسدة، تقلل من التهاب المسالك الهوائية، وتساعد على الوقاية من الربو.

2.الشاي الأخضر

يريح الشاي الأخضر عضلات الرئتين، ويقلل من الالتهاب فيهما. كوبان من الشاي الأخضر يوميًّا هو الكمية الموصى بها لتعزيز التمثيل الغذائي، والحفاظ على صحة الرئتين.

3.الجوز

الاستهلاك المنتظم للجوز له فوائد صحية عديدة؛ إذ يزيد من سعة الرئة؛ فهذا النوع من المكسرات غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها. وبالنسبة لكبار السن يعني استهلاك الجوز مشاكل أقل في التنفس. حفنة من الجوز هي الحجم المثالي لهذا الغرض.

4.المشمش

يحتوي المشمش على مستويات عالية من فيتامين أ، ويحافظ على بطانة الجهاز التنفسي ويصلحها؛ ما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى وتقليل الالتهاب.

5. الثوم

الاستهلاك المنتظم للثوم يمد الرئتين بكميات كبيرة من الأليسين، وهو مركب يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في الرئتين، ويقلل من الالتهابات. ولكن يجب على كبار السن تناوله باعتدال لتجنب الحموضة المعوية.

6.البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف والقدرة على مكافحة الالتهاب الرئوي. كما أن المستويات العالية من السولفورافين داخله تقتل البكتيريا الضارة.

7.الزنجبيل

يعتبر تناول الزنجبيل طريقة رائعة للتخلص من السموم في الرئتين؛ فلديه القدرة على إزالة الملوثات من الرئتين، وتخفيف احتقان الشُّعب الهوائية. يعتبر الزنجبيل المبشور أو المطحون المنقوع في كوب من الشاي الأخضر من أقوى مشروبات التخلص من السموم.

8.الحبوب الكاملة

يعتبر الأرز البني والشوفان والشعير وأنواع أخرى من الحبوب الكاملة من مضادات الأكسدة الرائعة؛ إذ يمكنها عكس آثار استنشاق الهواء الملوث. كما أن المحتوى العالي من فيتامين E والسيلينيوم فيها يحسن عملية التمثيل الغذائي في الرئة.

9. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مليئة بالفيتامينات الضرورية التي تعزز صحة الرئة. السبانخ والملفوف والخس أمثلة رائعة على الخضراوات سهلة الطهي.

10.الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، على كميات عالية من فيتامين سي الذي يحارب التهابات الجهاز التنفسي، ويُحسِّن التنفس.