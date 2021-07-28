شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: إعلامنا لديه بطء ويجب مواجهة ما يقال عننا أول بأول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس الاستخبارات العامة السابق، الأمير تركي الفيصل، أن الإعلام في المملكة لديه بطء في التفاعل مع الأحداث.

وشدد على ضرورة أن يتم تغيير ذلك، وأن يواجه الإعلام المحلي ما يقال عن المملكة أول بأول، بالإضافة لمواجهة الصحافة الغربية بالحقائق، وذلك بحسب ما قاله خلال حديثه بقناة "السعودية".

وأضاف أن المملكة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والشعب ليس لديهم ما يجعلهم يشعرون بالحرج منه وإطلاع العالم عليه.