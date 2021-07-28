شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما عن حالة الطقس المتوقعة في منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدة مناطق بمكة.

ولفت مركز الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بمكة وتشمل الجموم، والعاصمة المقدسة، والمويه وخليص، موضحا أن الإنذار بدأ اليوم الأربعاء في الساعة 23:25 وسينتهي غدا الخميس في الساعة 2:00.