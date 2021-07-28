شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح أول محطة سفن كروز في ميناء جدة الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

افتتحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة كروز السعودية ، اليوم، أول محطة لسفن الكروز في ميناء جدة الإسلامي.

ومن المقرر انطلاق أول رحلة سياحية بحرية بالسفينة العملاقة "بيليسيما" من ميناء جدة الإسلامي بداية من بعد غد حتى 30 أكتوبر المقبل، في سلسلة رحلات سياحية فاخرة على مدى 3و 4 ليالي، وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر.

يذكر أن شركة كروز تستهدف خلق 50 ألف فرصة وظيفية بحلول العام 2025م، وزيادة سفن الكروز وتدشين موانئ إضافية بجانب ميناء جدة الإسلامي، والوصول إلى 1.5 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2028م.