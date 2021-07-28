شكرا لمتابعة خبر عن مجلس المسؤولية يوزع 4 آلاف "مروحة هوائية" على الحجاج وأبطال الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

قدم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ضمن مبادرة "رباط مجتمع" أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية تم توزيعها لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء.

وتأتي هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها بين القطاعات الثلاثة وأفراد المجتمع متضمنة منذ اطلاقها توزيع أكثر من 12 ألف هدية قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية .

وثمنت رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج لهذا العام وعلى رأسهم أبطال وزارة الصحة وأبطال الأمن في وزارة الداخلية والقطاعات المساندة لمساهمتهم في إتمام الحجاج حجهم بيسر وصحة وأمن وأمان.

وأبانت أنه بالرغم من استمرارية جائحة فايروس " كورونا كوفيد - 19" والتحديات التي تواجه العالم أجمع ، ولكن المملكة دوماً ما تكون في الريادة بفضل قيادة حكيمة وشعب ذو عزيمة كبيرة .

ورفعت سموها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح خطة المملكة في موسم الحج لهذا العام.

من جهته أوضحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري، أن مشاركة المجلس تأتي امتداداً للبرامج والأنشطة التي يقوم بها في خدمة المجتمع، وتتمثل هذه المبادرة في دعم وزارة الحج والعمرة لبرامج المسؤولية الإجتماعية، والعمل التطوعي، وتقديم الخدمات الإنسانية التي تسهل على الحاج أداء المناسك.

وأشارت إلى توزيع أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء ضمن 12 ألف هدية منذ إطلاق المبادرة قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية بعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني والحج والعمرة .

وأكدت الشمري فخرهم واعتزازهم بالشباب المتطوعين وتحويل هذه الجهود الخيرة والإسهامات المباركة من خلال خدمات ضيوف الرحمن، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، وبمتابعة من رئيسة أُمناء المجلس صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود للمساهمة بشكل فعال في خدمة المجتمع داخل المنطقة الشرقية وخارجها .