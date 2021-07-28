تأجيل أعمال تركيب جسر المشاة بطريق الملك عبدالعزير لأسباب فنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، الأربعاء، تأجيل أعمال تركيب جسر المشاة بطريق الملك عبدالعزير.

وقالت الأمانة، عبر حسابها بتويتر: «لأسباب فنية، تم تأجيل أعمال تركيب جسر المشاة بطريق الملك عبدالعزير بجوار برج الشاشة، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا».

وكانت إدارة مرور محافظة جدة أعلنت بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة، ابتداء من فجر يوم الجمعة 20 ذو الحجة، من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة.