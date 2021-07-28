الوزير آل الشيخ يبحث مع نظيره الكويتي دعم برامج التعليم عالميًّا

الرياض - محمد عبدالله - استعرض وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مع وزير التربية الكويتي الدكتور علي بن فهد المضف، الأربعاء، أوجه تعاون البلدين في المجالات العلمية والبحثية، والتعليم خلال جائحة كورونا، فضلًا عن مناقشة التنسيق والتكامل في دعم برامج التعليم عالمياً.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025م، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور أمل فطاني.

كما التقى «آل الشيخ»، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جيمس كليفرلي.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستعراض جهود المملكة في دعم التعليم من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتم التأكيد على دور المملكة في دعم التعليم على مستوى العالم.