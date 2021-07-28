6 شروط للحصول على قرض مربي النحل المتنقل

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق التنمية الزراعية شروط وخطوات الحصول على قرض مربي النحل المتنقل عن طريق التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية طويلة الاجل للقروض العادية تشمل التكاليف الاستثمارية لمربي النحل.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر« للتدوينات القصيرة الحصول على قرض مربي النحل يجب أن يكون المربون مصرحًا لهم مزاولة النشاط من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد صندوق التنمية الزراعية أنه يجب حصول مربي النحل المتنقل علي دورتين تدريب من قبل جمعية النحالين التعاونية بالباحة، وألا يكون المتقدم موظف «حكومي - خاص».

واشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وألا يكون سبق حصول المربي على تمويل للمناحل المتنقلة من قبل صندوق التنمية الزراعي، وتقديم إقرار بعد توقيعه.

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