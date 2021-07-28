بالفيديو.. مسؤولة تتوقع ظهور سيارات دون سائق في المملكة مستقبلًا

الرياض - محمد عبدالله - قالت مدير الشراكات بمركز الثورة الصناعية الرابعة، البتول الحرقان، إنه من الممكن ظهور سيارات من دون سائق مستقبلًا في المملكة.

وأضافت «الحرقان»، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة تابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويشكل جزءًا من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتكون من أكثر من 15 مركزًا يعمل كل منها في تطوير بروتوكولات وسياسات حوكمة تطوير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت إلى أن تلك المراكز تتميز بتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة دشن، اليوم الأربعاء، مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، خلال افتتاح المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة.