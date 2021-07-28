بالفيديو.. الشيخ «السليمان» يوضح حكم تنازل الورثة عن حقهم لآخرين

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم تنازل بعض الورثة عن حقهم في الميراث لآخرين.

جاء ذلك ردًا من الشيخ السليمان، عن سؤال طرحته امرأة حول حكم تنازل والدي زوجها عن حقهما في الميراث بعد وفاة الزوج –ترك لها ولدا و3 بنات- بطلب منها، وما إذا كانت آثمة في قبول ميراثهما من عدمه.

وأكد «السليمان» أنه يجوز للوالدين التنازل عن حقهما في الميراث ما دام تم ذلك عن طيب خاطر، مضيفا أنه لا يجوز لهذه الزوجة مطالبتهما بالتنازل عن الميراث إذا استشعرت أنهما يمران بضائقة مادية.

وأضاف أنه في حال كان الورثة لا يحتاجون لهذا المال وتنازلوا عن حقهم في الميراث عن طيب خاطر؛ فلا حرج في ذلك.