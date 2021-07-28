رئيس «مدينة الملك عبدالعزيز»: منتدى الثورة الصناعية يناقش 5 ملفات

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، إن المملكة تمكنت من تسخير التقنية بقطاعات مثل النفط والغاز في وقت قصير.

وأضاف الدسوقي، خلال كلمته التي ألقاها خلال المنتدى العالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المقام في الرياض، أن المملكة أسست الجهود الرقمية وأرست قواعد الحكومة بإنشاء هيئة الذكاء الاصطناعي وهيئة البحث العلمي معتمدة على تقديم الخدمات والحلول الحديثة والدفع الإلكتروني.

وتابع، أن منتدى الثورة الصناعية الرابعة يناقش تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل وبناء أنظمة الرعاية الصحية وتحولات الطاقة النظيفة وبناء المدن الذكية واستعادة النظام البيئي.

وأكد أن العالم تغير كثيرًا بطريقة غير مسبوقة، فنحن نعيش الآن الثورة الصناعية الرابعة، فالتقنيات تم استخدامها لمحاربة الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة لها أصول وقاعدة اقتصادية جعلتها قاعدة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط فضلًا عن البنية الأساسية القوية.