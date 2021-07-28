مسؤول: شركتا جوجل وعلي بابا فعلتا ملف الاستثمارات في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل في البلاد.

من جانبه، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ضمن الجلسات النقاشية المنعقدة في المنتدى، إن شركتي غوغل وعلي بابا، فعلتا ملف الاستثمارات في السوق السعودية، مضيفًا أنه تم إيجاد عدد من البرامج المفعلة كذلك بالبلاد المشجعة للاستثمار في مجال السحابة الإلكترونية.

وناقش المنتدى في طياته دور مركز الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد جزءًا من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات دون طيار، إنترنت الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.