الأحساء الأولى في التحصين على مستوى المملكة.. 86% تلقوا اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - احتلت محافظة الأحساء، اليوم الأربعاء، المرتبة الأولى على مستوى المملكة في تلقي لقاح كورونا.

وأكد مراسل فضائية «الإخبارية» نقلًا عن مصادر أن 86% من مجمل سكان الأحساء من مواطنين ومقيمين تلقوا لقاح كورونا وبذلك أصبحت هي الأولى على مستوى محافظات المملكة.

وأوضح أن هناك خطة مكثفة لأخذ هذه الجرعات من 20-30 ألفًا يوميًّا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تجمع الأحساء الصحي يعمل هذه الفترة على إضافة 30 مركزًا لتلقي اللقاح داخل الأحياء السكنية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 25.7 مليون، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و7.2 ملايين جرعة ثانية.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.44 مليون شخص.