«الصحة»: دول عديدة سجلت إصابات بالمتحورات.. ويجب أخذ جرعتي اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن العديد من دول العالم سجّلت إصابات كثيرة بالمتحورات، ويجب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

وأهابت وزارة الصحة، بالجميع سرعة الحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض، لافتةً إلى أنه يُمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1334 حالة مؤكدة وتعافي 1079 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11380 حالة منها 1409 حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 522108 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 502528 حالة، وفيما يخص الوفيات فسُجلت 11 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8200 حالة.