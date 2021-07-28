آل الشيخ ووزير بريطاني يبحثان جهود السعودية في دعم التعليم

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت جهود المملكة في دعم التعليم عبر الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لقاء وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جيمس كليفرلي.

جاء ذلك خلال حضور الوزير القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025 م في العاصمة البريطانية لندن.

تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستعراض المشاركة السعودية في أعمال القمة المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية لندن، والتأكيد على دور المملكة في دعم التعليم على مستوى العالم.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وقيادتها في دعم ومشاركة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، والمساهمة في رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، بتبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المماثلة.