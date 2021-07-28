60% زيادة في السجلات الصحية الأساسية

كشف المركز الوطني للمعلومات الصحية عن وصول عدد من تم إنشاء سجل صحي أساسي لهم في المملكة إلى 27.240.615 شخصا، بنسبة زيادة تتجاوز 60 % مقارنة مع نهاية 2019، التي بلغت نحو 11 مليون سجل.

وبحسب المركز، تساعد خدمة السجل الصحي الأساسي الجهات في الحصول على البيانات الأساسية للمرضى والممارسين الصحيين والمنشآت الصحية المستخدمة مستقبلا عند تبادل البيانات مع الملف الصحي الموحد.

أنشئ المركز الوطني للمعلومات الصحية بناء على قرار​ مجلس الوزراء رقم 333 بتاريخ 19/10/1434، على أن يكون مرتبطا تنظيميا بمجلس الخدمات الصحية، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

3 سجلات

المعلومات الأساسية والصحية للأفراد المعني بإنشاء الرقم الصحي الموحد لجميع سكان وزوار المملكة، بالإضافة إلى تخزين المعلومات الأساسية بهم

المعلومات الأساسية للممارسين الصحيين المعني بإنشاء رقم الممارس الموحد لجميع الممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تخزين معلوماتهم التخصصية

المعلومات الأساسية للمنشآت الصحية المعني بجمع وتخزين معلومات المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية لجميع القطاعات الصحية

من ​مهام مركز المعلومات الصحية​

مركز اتصال لتوفير وتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آليا بين أجهزة القطاعات الصحية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة

تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توافرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات

توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها

التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله إلكترونيا من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية

اعتماد نظام الترميز الدولي للأمراض، ووضع لوائح العمل به، والإشراف على تطبيقه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية

الربط مع شبكات الطب الاتصالي في المملكة، لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها

إعداد الإحصاءات الصحية الوطنية ونشرها، ورفع تقارير إحصائية دورية عن نشاط الخدمات الصحية

تطوير المعايير الخاصة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد البيانات المساعدة، بما في ذلك معايير صيانتها وحمايتها

نشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة

توفير المعلومات الصحية للجهات المستفيدة وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك

التعاون مع الجهات والمنظمات والمراكز المماثلة على المستوى الوطني والدولي في مجال المعلومات الصحية

إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة (الحكومية والأهلية)

تقديم المساندة والاستشارة الفنية للجهات الصحية في مجال نظم المعلومات الصحية، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة

التنسيق مع برنامج العاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، لضمان عدم الازدواج، وضمان التوافق في المواصفات والخطط والإستراتيجيات المشتركة