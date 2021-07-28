صيف الجنوب أمطار وضباب وسيول

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق «نجران - جازان - عسير»، وأجزاء من الربع الخالي، أكد خبراء مناخ أن الحالة الجوية يصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول.

درجات الحرارة اليوم

رياح سطحية

تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية - الرياض - القصيم»، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية. كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها.

شمالية غربية

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

تبدل الأجواء

يشهد عدد من مدن «نجران - جازان - الباحة - عسير»، خاصة في منطقة «السودة»، منذ أيام، ضبابا كثيفا، حجب ضوء الشمس، وجعل الأجواء تتبدل. تسببت هذه الحالة في الحد من الرؤية الواضحة على الطرقات دون وقوع حوادث خطيرة. بينما لا تزال المدن الجنوبية تشهد ضبابا كثيفا، دفع الناس إلى الخروج للمتنزهات من أجل توثيق هذه اللحظات المميزة والاستمتاع بالأجواء. في حين كثفت الجهات الأمنية من حضورها بامتداد الطرق، ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة.